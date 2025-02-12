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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bogor Başkanlık Sarayı'nda Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bogor Başkanlık Sarayı'nda Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sarayı yolunda Endonezya halkı yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ziyaretinde Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmek üzere Bogor şehrindeki Başkanlık Sarayı'na geçti. Saray yolunda Endonezya halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, Subianto tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın makam aracını saray girişinde karşılayan süvariler, bina girişine kadar eşlik etti. Endonezyalı çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracından indiğinde Türkiye ve Endonezya bayraklarıyla selamladı. Subianto da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı ve top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Devlet Başkanı Subianto, heyetlerini birbirlerine takdim etmelerinin ardından bina girişinde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra sarayda şeref defterini imzalayan Erdoğan, Subianto ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe de katılacak olan Erdoğan, ayrıca Türkiye-Endonezya İş Forumu'na iştirak edecek. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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