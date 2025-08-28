Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan ile birlikte Savanora Yatı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Savarona yatını ziyaret etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar eşlik etti.

ERDOĞAN'A ÜST DÜZEY KOMUTANLAR EŞLİK ETTİ

Ziyarette aileye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da bulundu.

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan'a ve Savanora ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan coşkusuna ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerimizdeki yansıması olan bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programın ardından yeniden maviliklerle buluşan Savarona Yatı'nı ziyaret ettik.

Tarihimize ve Mavi Vatan'a kazandırılan bu değerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin denizlerdeki gücünün büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.