Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5’ten büyüktür diyoruz, daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Türk milletinin bir evladı olarak ömrümüz vefa ettikçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5’ten büyüktür diyoruz, daha adil bir dünya mümkündür diyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5'ten büyüktür diyoruz, daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Türk milletinin bir evladı olarak ömrümüz vefa ettikçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı