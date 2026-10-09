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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5’ten büyüktür diyoruz, daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Türk milletinin bir evladı olarak ömrümüz vefa ettikçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5’ten büyüktür diyoruz, daha adil bir dünya mümkündür diyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5'ten büyüktür diyoruz, daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Türk milletinin bir evladı olarak ömrümüz vefa ettikçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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