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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5'ten büyüktür diyoruz, daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Türk milletinin bir evladı olarak ömrümüz vefa ettikçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı