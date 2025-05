Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un Fethi 572. Yılı Kutlamaları Millet Bahçeleri Açılışı

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Fethi 572'nci Yılı Kutlamaları Millet Bahçeleri Açılışı programında yaptığı konuşmada, "Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin ürünü olan dört yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul'a kazandırıyoruz. Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi - Cebeci Millet Bahçelerimiz, İstanbul için, ülkemiz, milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beykoz Millet Bahçesi açılış törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Partili ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fethe sahip çıktığınız için, fetih ruhunu yaşattığınız için her birinizi tebrik ediyorum. Biliyorsunuz, dün Karabağ'daydık. Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü Laçin'de büyük bir gururla kutladık. Cumhurbaşkanı İlham kardeşim ve Pakistan Başbakanı Şahbaz kardeşimle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Şimdi de bir başka gurur. Tarihimizin altın sayfalarından birini yine büyük bir coşkuyla selamlıyoruz" diye konuştu.

'MİLLET BAHÇELERİMİZ İSTANBUL İÇİN HAYIRLI OLSUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu özellikle ve öncelikle ifade etmek istiyorum. İstanbul'a her gelişimizde yüreğimizi ayrı bir sevinçle katlıyor. Bu şehre adımımızı atar atmaz kalbimizi bir ferahlık kaplıyor. Bilhassa genç kardeşlerimle her buluşmamız bize yepyeni bir güç, taptaze enerji veriyor. Coşkunuz için, heyecanınız için, bu güzel tablo için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbul'un zümrüt yeşiline büründüğü, bu aziz şehrin tüm sokaklarıyla, tüm caddeleriyle yeni elbiselerini giydiği, baharın yazla usul usul kucaklaştığı bu güzel günde sizlerle bir aradayız. Birazdan yapımı tamamlanan millet bahçelerimizin açılışını canlı bağlantılarla hep birlikte gerçekleştireceğiz. Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin ürünü olan dört yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul'a kazandırıyoruz. Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi - Cebeci Millet Bahçelerimiz, İstanbul için, ülkemiz, milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

'FETHİN 572'NCİ SENE-İ DEVRİYESİ MÜBAREK OLSUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün aynı zamanda tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul'un Fethinin 572'nci yıl dönümünü idrak ediyoruz. 29 Mayıs 1453'te, taktik ve strateji dehası muzaffer bir komutan; inanmış ve hedefe kilitlenmiş bir orduyla birlikte İstanbul'u fethetti. 53 gün süren kuşatma, henüz 21 yaşındaki Fatih'in liderliğinde göz kamaştıran büyük bir zaferle neticelendi. Elli üç gün. Ne vehametli temaşaydı o. Sanki halkın uyanık gördüğü bir rüyaydı. Şimdi beş yüz sene geçmiş o büyük hatıradan. Elli üç günde o hengame görülmüş burada. Merhum Yahya Kemal, Üsküdar'dan fetih manzarasını beş asır sonra işte bu mısralarla ruhlarımıza nakşediyor. Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Fethin 572'nci sene-i devriyesi mübarek olsun. Allah, onu fetheden askerden, onu fetheden komutandan razı olsun" dedi.