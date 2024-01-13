Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik zirvesini toplayıp son durumu ele alacak.

KUZEY IRAK'TA 6 ASKERİMİZ ŞEHİT

Kuzey Irak'tan acı haber geldi. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DOLMABAHÇE'DE GÜVENLİK ZİRVESİNİ TOPLUYOR

Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından kritik açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de güvenlik zirvesini toplayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.

TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."