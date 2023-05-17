Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeleri kaldığı otelden çıkarmak isteyen belediyeye sert çıktı: Bunların insanlıkla irtibatları kopmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeleri misafir ettiği otelden çıkarmak istemesiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "CHP'li belediyeler deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, afetzedeleri otellerden çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sosyal medya paylaşımlarını saymıyorum bile. Meğer bunların insanlıkla irtibatları kopmuş" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HER TÜRLÜ REZİLLİĞİ SERGİLİYORLAR"

Seçim sonuçlarının ardından depremzedeleri kaldığı otelden çıkarmak isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne sert çıkan Erdoğan, "CHP'li belediyeler deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, afetzedeleri otellerden çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sosyal medya paylaşımlarını saymıyorum bile. Meğer bunların insanlıkla irtibatları kopmuş." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN DERDİYLE ALAKASI YOK"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:" Millet İttifakı'nın kendi içindeki tartışmalar milletin derdiyle alakası yoktur. Seçim gecesi kendi elindeki veriler aynı gerçeğe işaret ettiği halde hayatına damga vuran yalan siyasetini bir kez daha gösterdi. Allah'ın izniyle 28 Mayıs siyasetini suhuletle tamamlayarak önümüze bakacağız. Bu partilerin kendi iç muhasebelerinin başlayacağına umuyoruz. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır.

"ÜLKEDEKİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİK MUHALEFETİ DEĞİŞTİREMEDİK"

Türkiye'nin en büyük problemi vizyonda yarışan bir muhalefeti olmamasıdır. Ülkedeki her şeyi değiştirdik ama muhalefeti maalesef değiştiremedik. Seçim dönemi gerilimlerin zirve yapabildiği dönemlerdir. Seçimleri güven içinde tamamladık. Nerede eksiğimiz var. Nerede gayrete bağlı ilerleme var hepsini ortaya dökeceğiz. AK Parti'nin en önemli özelliği sürekli kendisini yenilemesidir.

"DEPREMZEDELERİMİZ HEMEN VALİLİKLERE BAŞVURSUNLAR"

2. tura 10 gün kaldı. 28 Mayıs'a kadar biz ne yapacağız. Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Cumartesi-pazar deprem bölgesindeki şehirlerimizi ziyaret edeceğiz. Yapılan çalışmaları yerinde görecek, vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını söylemek boynumuzun borcudur. CHP'li belediyelerin yardımlarını kestiği depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerdeki valiliklere başvursunlar."