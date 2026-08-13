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DEM Parti Erdoğan ile 1,5 Saatlik Görüşme: Barış Sürecinde 'Verimli' İstişare

DEM Parti Erdoğan ile 1,5 Saatlik Görüşme: Barış Sürecinde 'Verimli' İstişare
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DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMAGörüşmenin ardından DEM Parti tarafından yazılı açıklama yapıldı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından DEM Parti tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık 1,5 saat süren verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki gelişmelere dair istişarelerde bulunduk. Kamuoyunda 'Çerçeve Yasa' olarak da bilinen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 gibi çok yüksek bir oyla TBMM'de kabul edilmiş olmasının memnuniyet verici olduğunun vurgulandığı görüşmede, süreçte gelinen aşamanın önemi ve bundan sonra yapılacaklar karşılıklı olarak değerlendirildi. Bu yasayla birlikte demokrasinin ve siyaset alanının güçleneceği bir dönemin kapılarının aralanmasının tüm yurttaşlarımız ve ülkemiz açısından hayati önemde olduğu vurgulandı. Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Bundan sonra da sürecin ülkemizdeki her bir insanın yararına barış ve demokrasi yolunda ilerlemesi için çalışmalarımız devam edecektir. Bugüne kadar destekleri, önerileri, uyarıları ve eleştirileriyle bize güç katan bütün siyasi partilere ve toplum kesimlerine şükranlarımızı sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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