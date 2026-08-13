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Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Kabul Etti

Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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