Cumhurbaşkanı Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendisi iş yapmaz Ama yapılan işi engellemek için her yola başvurur"

"Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimlerde deprem bölgesinde bize yüksek oy çıkmasını hazmedemeyenler sularını bile kesmişler çadırların, sularını"

HATAY - Hatay'ın Defne İlçesinde 2 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını hazmedemeyin muhalefetin, depremzedelerin çadırlarının sularını kestiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart tarihinde temeli atılan ve 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan 300 yatak kapasiteli Hatay Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan açılış öncesi yaptığı konuşmasında, 11 ameliyat hanesi bulunan, modern cihazlarıyla donatılan ve bin 44 sağlık personelinin görev alacağı hastanenin Pazartesi günü hasta kabulüne başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, 3 ay içerisinde bitirme sözü verdikleri hastaneyi 2 ay içerisinde tamamladıklarını belirtip, "Kardeşlerim biz bir şeyi yapacağız dersek yaparız, işte buyurun. Ziya Paşa ne diyor? 'Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri' Bir tanesi çıkmış. Ne diyor? 'Üç ayda ne yapıyorsun' diyor. Eğer sende yüz varsa eğer karakterin varsa gel Defne Hastanesi'ni gör. Temelini 24 Mart'ta attığımız 300 yataklı hastanemizi üç ay içinde bitirme sözü vermiştim. Çünkü biz salgın döneminde İstanbul'da 1006'şar yataklı iki ayrı hastaneyi aynı sürede kurma tecrübesine sahiptik" dedi.

Hizmette ayrım yapmadıklarının altını çizen Erdoğan, "Bize dediler ki işte burada Kılıçdaroğlu, bay bay Kemal yüzde 90 oy aldı, siz yüzde 8 aldınız. Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada benim vatandaşım yaşıyor mu? Burada deprem oldu mu? Ölenler, yaralılar var mı? Ben yaratılanı yaratandan ötürü severim. Biz ayrım yapamayız. Mezhep, meşrep, ırk böyle bir şey bizim dinimizde de yok. Kitabımızda da yok. Ben inanıyorum ki benim vatandaşım gerekli gördüğü zamanda gerekeni de yapacaktır" dedi.

"Fiziken engelleyemeyip çamur attılar"

Erdoğan, muhalefetin fiziken engelleyemedikleri bu yatırımı çamur atarak değersizleştirmek istediklerini ifade ederek, "Biz temeli atarken ne söz verdiysek yalnızca onu yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinde tezvirat üretenlerin ise daha sonraki günlerde işin nasıl yürüdüğüne dair tek kelime ettiklerini bile duymadık. Türk siyasetinin, Türk muhalefetinin hastalığı işte budur. Kendisi iş yapmaz Ama yapılan işi engellemek için her yola başvurur. Hanımefendi genel başkan olduğun partiden bir milletvekilinin sözleri bu. Bak, eser burada. Eser burada. Fiziken bu engellemeyi başaramadığında da burada olduğu gibi çamur atarak, iftira atarak yapılan işi değersizleştirmeye çalışır. Atalar ne diyor? At binenin kılıç kuşananın demişler."

Hayat Şehir Hastanesi'nin ihalesi yapılıyor

Erdoğan, Hatay Şehir Hastanesi ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını kaydedip, "Hatay Şehir Hastanemizin projesi hazırlandık, inşallah en kısa sürede ihalesini yapıyoruz. Antakya'da 400 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizin inşaatı devam ediyor. İskenderun'da 200 yataklı Devlet Hastanemizde yakında hasta almaya başlıyor. Defne'yle birlikte tüm bu hastanelerimizin de şimdiden Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Depremzedelerin sularını kestiler"

Erdoğan, seçim sonuçlarını hazmedemeyen muhalefetin depremzedelerin suyunu kestiğini hatırlatarak, "Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimlerde deprem bölgesinde bize yüksek oy çıkmasını hazmedemeyenler sularını bile kesmişler çadırların, sularını. Tüm hırslarını, tüm hınçlarını depremzedelerimize yönelttiler. Az önce vali vekiline onu söyledim. Hemen halledin ve bilgiyi aldım. Şu anda çözüm noktasına geldik. Aman Allah'ım. Neler söylüyorlar? Ne hakaretler ediyorlar. Ne terbiyesizlikler yapıyorlar. Hani bunlar demokrattı? Hani bunlar herkesi kucaklayacaktı? Hani bunlar baharı getirecekti. Hani bunlar depremzedelere bedava ev verecekti. ya nasıl oldu da bir gecede faşist kesildiler? Nasıl oldu da bir gecede depremzedelere düşman oldular? Nasıl oldu da bir gecede bahardan kara kışa geçtiler. Çünkü bunların hayatı yalan, dolan, palavra. Seçim gecesi geride olduklarını bile bile öndeyiz diye başladıkları yalanlarının sonu depremzedelere hakarete kadar vardı. Milletin bunlara 14 Mayıs'ta ilk mesajını verdi. Görülen o ki onlar bu mesajı yanlış anlamış. inşallah milletim haftaya pazar. 28 Mayıs'ta bu mesajı tamamlamaya hazır mı? Sağ olun, var olun. Önümüzdeki dönemde yeni eserlerle, yeni hizmetlerle, sizlerle beraber olmayı sürdüreceğiz. Ekim-Kasım ayından itibaren de konutları teslim etmeye devam edeceğiz." Şeklinde konuştu.

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