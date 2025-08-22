Erdoğan: Deniz Gücümüz Bölge Güvenliğine Katkı Sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCG Anadolu gemisinde düzenlenen 'Zafer Yolculuğu' etkinliği ile ilgili olarak, milli imkanlarla inşa edilen yeni denizaltılar ve modern savaş gemileriyle Türk ordusunun sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak duruma geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Zafer Haftası nedeniyle TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirilen 'Zafer Yolculuğu' etkinliğine ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu'nda. Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır. TCG Anadolu'muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur. Milli imkanlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir. TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan genç kardeşlerimi ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Savunma Bakanlığımızı tebrik ediyorum."

