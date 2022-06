Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri için reçeteyi yazdı: Bunu yaparsanız seçimden önce seçimi kazanacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, gelecek seçimlere yönelik de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SEÇİM ÖNCESİ SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

Teşkilatlara 2023 seçimleri öncesi "Çok çalışın" talimatını veren Erdoğan, "Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu oy aynı zamanda üye üye üye. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Seçim takviminde 1 yıldan geriye saydığımız dönemde, her geçen gün bizim için hazine kıymetinde. Bu çerçevede yaz mevsimini en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Derdini anlatmak için başını kaldıran her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birisini görecek şekilde işi sıkı tutmalıyız. Gündemi tayin eden, siyasetin istikameti belirleyen daima biz olacağız.

"TAVRIYLA SIKINTIYA YOL AÇAN KİŞİLER ÇIKABİLİR"

Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle, 2053 vizyonumuzla insanımızın umutları ve beklentilerinin adresi biz olacağız. AK Parti'nin 20 yıllık eser ve hizmet dönemi teşkilatımızın dayanak noktası olacaktır. Her iş gibi siyasette de her işin başı insan kaynağı, insan kalitesi, insan gücüdür. Üye sayısı 11 milyonu geçen partide elbette üslubuyla, tavrıyla sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir. Bunları geri plana çekip, kendilerinden başka alanda istifade etmeliyiz.

"HER KARDEŞİMİZ TEVAZU İLE İLETİŞİM KURMALIDIR"

En önemlisi ise milletvekilinden il-ilçe yönetimine, mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden her kardeşimiz tevazuyla iletişim kurmalıdır. Halka tepeden bakan, geleni kapıdan içeri almayan AK Parti yönetici olamaz. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koşturmayı göze alamayan AK Parti'de sorumluluk üstlenemez. Bunlar mecburi vasıflardır.

"PARTİYİ İÇERİDEN YARALAYACAK KİMSEYE İZİN VERMEYİZ"

Ortaya çıkan tablodan sadece AK Parti değil, ülkemiz ve şehirlerimiz de zarar görmektedir. Böyle bir durumda kaybeden sadece AK Parti değil, tüm milletimiz olmaktadır. Ülkenin kaderi ile AK Parti'nin kaderi iç içe geçmiştir. Hiçbir şahsi menfaat, kişisel kapris bu ilmi misyonun önüne geçemez. Vesayetçilerin, darbecilerin gücü yetmeyen bu partiye içeriden yaralayacak kimseye izin vermeyiz. AK Parti teşkilatlarındaki her bir kardeşimin sorumluluğuna bu gözle bakmasını istiyorum.

"HER SEÇİM, RÖVANŞI OLMAYAN BİR KARŞILAŞMA GİBİDİR"

Girdiğimiz her seçim rövanşı olmayan karşılaşma gibidir. Önümüzdeki kritik sürecin hazırlıklarını yürütüyoruz. Kabinemizle milletimize eser ve hizmet siyasetimizi sürdürüyoruz. 81 şehirde, 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YAPACAĞI İŞ, BAŞINI ÖNE EĞİP YERİNE OTURMAKTIR"

CHP'nin başındaki zat, kadınları bize karşı kışkırtarak onlara iş hayatında yer vermediğimizi iddia etmiş. Kardeşlerimize verdiğimiz, kadınlara verilen destekleri iyi anlatsın diye kadın kollarımızı illere gönderdik. Bir de bu zatın muhafazakar genç kadınlara yönelik sözleri var. Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutanın yapacağı iş, başını öne eğip yerine oturmaktır.

"ALTILI MASA SİRK ÇADIRINDAN BETER BİR HALE GELDİ"

Ülkemizin demokrasi ve kalkınma adımlarından rahatsızlık duyan çevreler umutlarını 2023 seçimlerine bağladılar. Her yolu deneyenlerin artık sabrı kalmadı. AK Parti'yi tökezleterek ülkeyi zor duruma düşürmek isteyenler her yola başvurmaya başladı. Bürokrasiden siyasete hayatının hiçbir başarı olmayan bu zata ülkeyi teslim etmek isteyenlerin amaçları milletin hayrına değildir. Altılı masa sirk çadırından beter bir hale geldi. Masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar var. He gün bir HDP'li çıkıp bunlara posta koyuyor. Tehdit ediyor. Geçmişlerini inkar pahasına o masada oturanları milletimize havale ediyorum. Kılıçdaroğlu tepesi atınca ortaklarına 'ya bana katılın, ya önümden çekilin' diye meydan okuyor, kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Masadaki ortaklardan biri meşrep fitnesine götürüyor iş, yine herkes sus pus. Bunların diktikleri hiçbir sökük vaki değil.

"KARŞIMIZDA DİKİLENLERİN KAĞITTAN KAPLAN OLDUĞU ANLAŞILACAK"

Bunlar mı Türkiye'nin güney sınırlarında terörle mücadele edecek? Bunlar mı Karadeniz'deki savaşta tarafları bir araya getirip çözüm arayacak? Bunlar mı dar gelirli vatandaşlarımızı sıkıntıdan kurtaracak? Bunlar mı istihdamı artıracak? Bunlar mı eğitimden sağlığa, ulaşıma tüm alanda mevcut durumu koruyacak? Bugün insanlarımızın geçim sıkıntısı olabilir. Ama şunu da bilmeliyiz dünya bir girdaptan geçiyor. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da, herkesin iş ve aş sahibi olmasını sağlayacak olan da biziz. Türkiye'nin AK Parti ile Cumhur İttifakı ile yoluna devam etmesi için milyonlarca sebep sayabiliriz. Bu hakikatlerle milletimizin huzuruna çıktığımızda karşımıza dikilenlerin kağıttan kaplan olduğu anlaşılacaktır.

Koronavirüs salgını nedeni ile üretim azaldı. Salgın kaynaklı olumsuzluktan gelişmiş ülkeler dahil herkes etkilendi. İşte FED'in Amerika'daki adımı. Bu görülmüş bir şey değil. Bizim vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hemen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Destek ve teşvik paketlerimizle her kesimden vatandaşımıza yardım ettik. Üretim aksadı, küresel ticaret aylar boyunca durma noktasına geldi. Türkiye salgın krizini tüm boyutuyla yönetebilen ülke olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadı. İlaç bulamadığı için vefat eden hiçbir insanımız olmadı. Ekonomik olarak bizden daha zengin ülkelerde yaşananlar Allah'a şükür biz de olmadı. Muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapatmadığımız gibi üretimi sürdürdük. Geçtiğimiz yıl tarihimizin en yüksek ihracat rakamını aştık."