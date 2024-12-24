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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatla 1 Ocak-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriyeli sığınmacılara yönelik her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını duyurdu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Türkiye'de son 15 günde 25 binden fazla sığınmacı Suriye'ye dönerken, hareket yavaş da olsa sürüyor.

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri hakkında katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bir talimatı da gündeme getirdi.

"3 GİRİŞ-ÇIKIŞ HAKKI VERİLECEK"

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında, Suriyeli sığınmacılara yönelik her aileye 3 giriş-çıkış hakkı verileceğini duyurdu.

"EVİ HAZIRLAYABİLMELERİ İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALDIK"

Yerlikaya'nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle; "2 kapı yetkilendiriyoruz. Bu 2 kapıdan öncü gidecekler gidip dönebilecek. Her aileden 1 birey temmuz ayına kadar 3 kez giriş çıkış yapabilecek. Oradaki evi hazırlayabilmesi için böyle bir karar aldık.

"GİDENLERİN YARIYA YAKINI HALEPLİ"

Şu anda 6 sınır kapımızda buradan gönüllü dönüşleri sağladık. Doğal olarak en çok bulunan illerden gitti, Gaziantep'ten giden oldu en çok. Gelenin en çoğu Halepli olunca gidenlerin de yarıya yakını Halepli.

"200 BİNİN ÜZERİNDE ARACI OLAN VAR"

Gönüllü dönüşle ilgili 'Giderken yanımızda neler götürelim?' sorusu var. Ev eşyalarını götürebilecekler mi, bunun için 'Evlerinde ne varsa hepsini götürsünler' dedik. Çünkü orada imkanları yok. Çekçekler ile ülkemize giriş yapmışlardı... 200 binin biraz üzerinde aracı olan var. Bunları da oraya götürebilsinler dedik. 'Ben bu aracı artık sadece Suriye'de kullanacağım' diye kayıt oluşturuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıŞerif Ali:

Hikaye. 2-3 milyonuna vatandaşlık vererek seçmenini yaptın. Seçmeninde vaz geçer mi? Komik.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıCAN Işık:

Çok bi Bk sanırsın

Yorum Beğen0
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