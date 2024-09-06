Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox tepkisi! İsim vermedi ama çok sert ifadeler kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde konuştu. Geçtiğimiz ay erişime engellenen Roblox oyun platformu için sert ifadeler kullanan Erdoğan "Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor" dedi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Bakanlığımızın kıymetli mensupları, çok değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 5. Uluslararası Eğitimde Teknoloji Araştırma Geliştirme ve Kalite Zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"RABBİMDEN TÜM YAVRULARIMIZA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM"

Akademik çalışmalarıyla, tebliğleriyle, tecrübe ve birikimleriyle dinleyicileri aydınlatacak tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamız için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Pazartesi günü okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz için düzenlediğimiz uyum programlarıyla yeni eğitim öğretim yılına başladık. Diğer öğrencilerimiz ise 9 Eylül Pazartesi günü okullarına kavuşuyorlar. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından yüreklerinde okul heyecanını taşıyan tüm yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, Rabbimden hepsine üstün başarılar diliyorum.

"OYUN PLATFORMLARI GENÇLERİMİZİ ZEHİRLİYOR"

Sosyal medyanın, bir takım oyun platformlarının gençlerimizi nasıl zehirlediğine sık sık şahit oluyoruz. Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor. İnsanlarımızı birlikte yaşadığı diğer fertlere karşı düşmanlaştıran ırkçı faşizm, buralardan besleniyor.

"IRKÇILIK TUZAĞININ MERKEZ ÜSSÜ SANAL ALEMDİR"

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmaya çalışan ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir. Dijital dünyanın denetimsiz yapısı, pek çok tehdidi beraberinde getirmektedir. Artan risklere bağlı olarak eleştiriler de yoğunlaşıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli tedbir ve kısıtlamaların devreye alındığını görüyoruz. Özellikle batılı devletlerin kendi vatandaşlarını korumak amacıyla aldığı çok sert önlemlerde kimse özgürlüklerde bahsetmiyor.

Ülkemizdeki bazı çevreler çocuklarımızın hakkını ve hukukunu savunmak yerine uluslararası şirketlerin çıkarlarının avukatlığını yapıyor. Özgürlük maskesiyle şiddetin, ahlaksızlığın, ırkçılığın, nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması asla kabul edilemez."