Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i anma mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 41. Yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında Kısakürek'i büyük bir şair, fikir adamı ve dava adamı olarak anarak, Allah'tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 41. Yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme irtihalinin 41'inci yıl dönümünde rahmetle hasretle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL