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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Çok kavgamız oldu ama bir tarzı vardı

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İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını düzenlen törende açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP lideri Kemal Kemal Kılıçdaroğlu için çarpıcı sözler sarf etti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'yla çok kavgaları olmasına karşın kendine göre bir üslup ve tarzının bulunduğunu ancak Özgür Özel'in CHP liderleri arasında listenin en altına yuvarlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı törende eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan, çok kavga etmelerine karşın Kılıçdaroğlu'nun kendine göre bir üslup, tarz ve misyon sahibi olduğunu söyledi. Sözlerinin devamında CHP lideri Özgür Özel'in ise partinin genel başkanları listesinin en sonuna yuvarlandığını belirtti.

"ÇOK KAVGAMIZ OLDU AMA..."

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bizim dönemimizde bu partide iki kez genel başkan değişti ama siyasi kalite ve kalibre noktasında her seferinde gelen gideni arattı. Rahmetli Deniz Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimini takdir ederdimi Bay Kemal'le çok kavgamız oldu. Onun da kendine göre bir tarzı, üslubu, misyonu vardı. Özgür Efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı."

"ESKİDEN İŞ BİRLİĞİNİ GİZLİ YAPIYORLARDI"

Erdoğan, sözlerinin devamında geçmişte SHP listelerinden Meclis'e giren HEP milletvekillerini hatırlatarak SHP'nin tarihe gömülüp gittiğini belirtti. Erdoğan isim vermeden CHP'nin daha önce de HDP/DEM ile iş birliğinde olduğunu ancak bunu gizli tuttuğunu, şimdi ise Özgür Özel döneminde bu iş birliğinin açığa çıktığına işaret etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Cradle Stone:

SENİ ÇOOK ÇOOK SEVİYORUM KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇOK KALBİ YÜREĞİ GÜZEL ADAMSIN DÜRÜSTLÜĞÜN MÜTEVAZİLİĞİN KÜLTÜR SEVİYEN OLAĞANÜSTÜ HERŞEYİNLE ÇOOK SEVİYORUM..

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ibrahim ibrahim:

İLK DEFA Bİ KONU DA KATILIYORUM BEYEFENDİYE,HAYRET

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sade vatandaş:

KOLAY LOKMAYDI DEMEK İSTEDİ

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recep kaya:

İBRAHİM EMİN OL BİZDE SİZDE İNANDIGIMIZ BİR LİDER CIKARSA AYNI FİKİRDE OLCAZ

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recep kaya:

1 BEGENİDE BEN ATTIM TARAF OLMASAKTA HOŞ HAREKETLER

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Ütopik Yorumcu:

bazen açık sözlü olmak gerekiyor CHP nin başındaki en iyi başkan baykaldır. Terbiyeli milliyetçi partisini 3 kuruşa satmazdı siyasi birikim ve avukat olmasıda ona artı birikim veriyordu

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