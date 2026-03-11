Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İran" sorusuna tek kelimelik yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İran' sorusuna tek kelimelik yanıt Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İran' sorusuna tek kelimelik yanıt
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin "İran mesajı aldı mı?" sorusuna "İnşallah" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "İran gerekli mesajı aldı mı?" sorusuna "İnşallah" diye cevap verdi.

SERT SÖZLERLE İKAZ ETMİŞTİ

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada İran'dan ateşlenen ve Türkiye'nin hava sahasını ihlal eden füzenin ardından Tahran'ı net sözlerle ikaz etmişti.

"YANLIŞ VE PROVOKATİF ADIMLAR..."

"Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor" diyen Erdoğan, Türkiye ile İran arasındaki bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukuna gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile karşı tarafın talebine binaen bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede, diplomasi kapısının açılmasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin bunu sağlamak için çaba harcadığını ifade eden Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran'ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadıklarını, bilakis kardeş ülkeleri hedef almanın hiç kimsenin faydasına olmadığını ve bunların sonlandırılması gerektiğini belirtmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altında dakikalar sonra dananın kuyruğu kopacak
İspanya, İsrail'deki büyükelçisini görevden aldı

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
İBB davasında savunmalar sürüyor: Bunlar rüşvetse neden tapu masraflarını ben ödedim?

Savunmalar sürüyor: Rüşvetse tapu masraflarını niye ben ödedim?
Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Husumetli iki grup cadde ortasında birbirine saldırdı: 2 ölü
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek

Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı
Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler

Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler
Altının merkezindeki 24 milyonluk soygunda yeni gelişme

Altının merkezindeki 24 milyonluk soygunda yeni gelişme