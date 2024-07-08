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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Pezeşkiyan'ı tebrik edip görevinde başarılar dileyen Erdoğan, iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin yeni dönemde de gelişmeye devam edeceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyanseçim zaferinden dolayı tebrik etti.

ERDOĞAN, İRAN'IN YENİ LİDERİYLE İLK KEZ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı telefonla aradı. Erdoğan görüşmede Pezeşkiyan'ı seçimlerde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonuİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

"TÜRKİYE VE İRAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER ELE ALINDI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederken yeni görevinde başarılar diledi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Mesud Pezeşkiyan İran Diplomasi Politika Haberler

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Yorumlar (4)

Murat Celik:

hayırlısı olsun inşallah

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Hasan Turk:

Cikti sarayin yorumcusu szden hayir olurmu murat

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İzmarit:

Türk ve İslam alemi çıkarları uğruna, vatanımız milletimiz için kendi Bekamız için inşallah yeni isim hayırlı uğurlu olur.

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Hasan Turk:

Gocmenlerin yarisini oraya gonder reis Tutk madem destek olsun sonucta din kardesiyiz.

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