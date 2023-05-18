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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: 14 Mayıs'ta sonucu bildikleri halde tiyatro sahnelediler

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçimleri öncesinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Seçim gecesi İmamoğlu ve Yavaş'ın yaptığı açıklamalara tepki gösteren Erdoğan, "14 Mayıs gecesi sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler." dedi.

14 Mayıs günü yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.5, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.8 oy aldı. Seçimler 2. tura kalırken, Erdoğan seçim gecesi sık sık televizyona çıkarak kazandıkları yönünde açıklamalar yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

"YALANLARI ORTAYA ÇIKTI"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu. 14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler.

"DEPREMZEDELERE KARŞI HER TÜRLÜ VİCDANSIZLIĞI SERGİLİYORLAR"

Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile…

Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

İşte o açıklama:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: 14 Mayıs'ta sonucu bildikleri halde tiyatro sahnelediler

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

28 Mayıs Seçimi Millet İttifakı Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Ahmet Akyol:

Mansur başkana saygım vardı yalana ortak olunca gözümdeki itibari düştü. Seçim akşam Cüneyt ÖZDEMIR CHP genel merkezi verilerine göre ERDOĞAN %48 e %46 önde diye son dakika açıklaması yaptı. Bu dakikalarda Anadolu Ajansı ve ANKA verilerine göre de Erdoğan önde olmasına rağmen Ekrem ve Mansur başkan çıkıp 49.5 ile öndeyiz birinci turda kazanacağız diyip halkı kandırdılar.Sucuda Onursal ADIGÜZEL e yıktılar.

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Musti40 :

Ben Mansur beyi daha ciddi ve olgun sanıyordum, fakat maalesef Ekrem beyden pek bir farkı yokmuş, ve bu ikilinin Ankara İstanbulda başkanlık yapmasına inanamıyorum, bunlara inananlara oy atanlarada çok şaşırıyorum, Bunlar ancak Stand up yapar, bunlarda icraat mümkün değil olmaz, Reis yapar bunlar taşlar

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Serkan Özcan:

Ankara'ya git de Mansur Yavaş neler yaptı anlatsınlar size oturduğun yerden ahkam kesmeyi biliyorsunuz...Atın iftiraları bakalım...Ekrem İmamoğlunu hakkını arayınca suç mu oluyor yerel seçimleri ne çabuk unuttunuz laaa

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