Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı Trump sözleri: Karşılıklı irade oluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump ile pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları hız kazandı.

TARİHİ FİLİSTİN KONUŞMASI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik mesajlar verirken; "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Hiç kimse böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Artık ateşkes ilan edilmeli, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişi sağlanmalı, İsrail Gazze'den güçlerini çekmeli" dedi.

GECE YARISI TRUMP ÇIKIŞI

Erdoğan tarihi çağrısının ardından New York'taki Türkevi'ne geçti. Burada ikili temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı, daha sonra Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıklamalarda bulundu.

"Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı. Gazze krizi, Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmeleri Trump ve ekibi ile istişare ile iletişim dahilindeyiz. Barrack'ın samimi görevleri ile ciddi katkısı oldu oluyor" diyen Erdoğan, "Sayın Trump ile yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu" ifadelerini kullandı.

"TERÖRE TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR"

Erdoğan şöyle konuştu: "Pensilvanya'daki elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülemler hızlandı. ortaya saçılan skandallar bu hain yapının gerçek yüzünün bir kez daha görülmesine vesile oldu. Zamanla örgüt güç kaybetmeye devam edecektir. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde FETÖ ile mücadelemizi aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Ne sınırlarımız içinde ne bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur.

"BİZ YALNIZCA SECDEDE DİZ ÇÖKERİZ"

Her kim Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den zulme rıza göstermesini, katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa hiç başına beklemesin. Bizi doğruları cesaretle dillendirmekte hiçbir lobi, hiçbir dezenformasyon faaliyeti alıkoyamaz. biz yalnızca rüküda eğiliriz, secdede diz çökeriz. Onun dışında hiçbir zaman eğilmeyiz, bükülmeyiz."