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Erdoğan 'Boykot' çağrısını videoklip ile yaptı! Kısa sürede binlerce beğeni topladı

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Başkan Erdoğan, X hesabından Gazze için yeni bir paylaşımda bulundu. Erdoğan videolu paylaşımdan "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Her fırsatta ve her platformda, İsrail'in neredeyse 1 yıldır Gazze'de sürdürdüğü katliama tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yeni bir videolu paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın Gazze'ye desteğini tekrarladığı paylaşımda, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'ye, Gazze'den görüntülere ve tüm dünyada Gazze için yapılan protesto görüntülerine yer verildi.

Erdoğan, kısa sürede beğeni toplayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz.

Erdoğan 'Boykot' çağrısını videoklip ile yaptı! Kısa sürede binlerce beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için 'Boykot' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için 'Boykot' paylaşımı

Erdoğan 'Boykot' çağrısını videoklip ile yaptı! Kısa sürede binlerce beğeni topladı

Erdoğan 'Boykot' çağrısını videoklip ile yaptı! Kısa sürede binlerce beğeni topladı

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Gazze

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Yorumlar (1)

Anty-Partizan:

Saz Arkadaslari ,Yunanistan Uzeri Mal Gondermeyi Durdurmus mu ?

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