Erdoğan, Gazze Zirvesi İçin Mısır'da Toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde temaslarına sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile toplantı gerçekleştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Şarm eş-Şeyh temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme gerçekleştirmişti. - ŞARM EŞ ŞEYH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
