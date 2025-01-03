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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79 yaşında hayata veda eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ile ilgili taziye mesajı yayınladı. Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü sanat ve siyaset camiasında da büyük ses getirdi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayata veda eden Tayfur ile ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili taziye mesajı

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun."

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Tayfur için düzenlenecek tören programı da belli oldu. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

FERDİ TAYFUR'UN BASIN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA

Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı da cenaze töreniyle ilgili detayları paylaştı. Gözalıcı yaptığı açıklamada, "Sayın Ferdi Tayfur için cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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