Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak "Vize" çıkışı: İstanbul'a girmenin bir bedelinin olması lazım

Konuk olduğu canlı yayında gündemdeki soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Konuşmasında Londra'yı örnek gösteren Erdoğan, "İstanbul'un belediye başkanıyken benim İstanbul'a girişi vizeye tabi tutma diye tezim vardı. Her gelen rahatlıkla girsin, bu olamaz. İstanbul'a girmenin bir bedelinin olması lazım" ifadelerini kullandı.

NTV-Star TV ortak yayınında Seda Öğretir, Ahmed Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, megakent İstanbul'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İSTANBUL'A GİRMENİN BİR BEDELİ OLMASI LAZIM"

Programda olası İstanbul depremiyle ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Erdoğan, "Ben İstanbul çocuğuyum. Yaklaşık 5 yıl İBB başkanlığını yaptım. İstanbul'u iyi tanıyorum. Aşırı derecede iddialı olmak yanlış olur. Depremin tehdit etmeyeceği hiçbir şehir olamaz. Ben bir de deprem felaket tellallığı yapmayı da doğru bulmuyorum. İstanbul'un belediye başkanıyken benim İstanbul'a girişi vizeye tabi tutma diye tezim vardı. Her gelen rahatlıkla girsin, bu olamaz. İstanbul'a girmenin bir bedelinin olması lazım. Bakın Londra'ya giremezsiniz. Belli kuralları var bu işin. Eğer bu varsa sizde o zaman müsaade ederler girersiniz. Bunun sebebi trafiktir. İstanbul'da da belediye başkanlığımda nüfus 8 milyondu. Şu an 15 milyonu geçti. Bir de planlama noktasında maalesef zannedildiği gibi planlanmadı" dedi.

"O NOKTAYA KADAR ÇİLEDEN ÇIKARIYORLAR"

Açıklamasının devamında kentsel dönüşümle ilgili vatandaşlara çağrı yapan Erdoğan, "Benim kendi oturduğum yeri de yıkıma tabi tutturdum Burhaniye'de. Bizi görsünler onlar da buna uysunlar diye Burhaniye'de. Şu anda oraları bir görseniz, oralardaki kentsel dönüşüm ne kadar güzel, hakikaten insanlara gurur, onur verici olduğunu görürsünüz. Benim önümü kesip dediler ki 'Başkanım bizimkileri de yık.' Ben de dedim belediye başkanımıza söyleyeceğim hemen burada da kentsel dönüşümü başlatalım. Bitenlerin dışında hala devam eden inşaatlar var. Çamlıca Camii'nin alt kısmını kapsayan bir yer. Manzarasıyla her şeyiyle çok çok güzel bir yer. Bazen takılıyorlar bana. Yapılan binanın bedeli en az bire beş, bire on katladı. Tabii giriş katlarında dükkanlar, mağazalar açılmaya başladı. Yapıldıktan sonra herkes 'Allah razı olsun' diyorlar ama oraya kadar çok çok çileden çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.