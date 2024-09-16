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Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak Narin Güran sözleri

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1'inci Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir kuralın değerin ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları giderek büyük bir operasyon aygıtı olmaya başladı. Korumak herkesin mesuliyetidir. Milletimizin gündemini meşgul eden son hadiselere bu yönden bakılmasını doğru görüyoruz. Masum çocukların naaşı üzerinden siyasi hesaba izin vermeyiz. Adaletin reyting kurbanı edilmesine göz yummamalıyız" dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1'inci Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'ne katıldı.

İsim vermeden Narin Güran cinayetine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumun merakını gideren yayınlar yaparken, yürüyen soruşturmanın selametini de korumak, gözetmek herkesin mesuliyetidir. İnsanlık olarak toplum olarak nereye gidiyoruz? Masum çocukların naaşı üzerinden milletin inanç değerleri ile aile kurumu ile dini müesseselerle siyasi hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Adalet Akademimizi yeniledik, güçlendirdik. Yargı sistemimizin bel kemiğini oluşturan hakim ve savcılarımızın en iyi şekilde yetişmeleri noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık.

"YARGI GÜCÜNÜ ADALETE BAĞLILIKTAN ALIR"

Bugün ülkemizde hukuk eğitimi veren önemli sayı ve çeşitlilikte kurumlarımız var. Hakim ve savcı sayısı 3 kat arttı. Son 22 yılda avukat noter hukuk eğitimi görmüş personel hakim sayılarında artış sağladık. Hakim-savcı sayımız bugün 25 bine yaklaştı. Mesleki bilgi beceri fakülte eğitimini aşan bir çabayı gerektirir. Değerler ile bilgi arasında bağ kurmayı sağlayan köprü ise tecrübedir. Hakim ve savcı yardımcılığı mekanizması ile bilgiyle tecrübeyi harmanlamayı amaçlıyoruz. Yardımcılıkta süreyi 3 yıla çıkardık. Akademideki eğitim süresini 7 aydan 10 aya yükselttik.

Yargı gücünü adalete bağlılıktan alır. Köklü adalet sisteminin yerleşmesine büyük önem verdik. Yeni mahkemeler kurarak milletimizin adalete erişimini kolaylaştırdık.

Yargıda nicelik ve nitelik artıyor. Adalete dair her başlıkta kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. İnsanın olduğu her yerde çatışma ve çelişkiler de kaçınılmazdır. Arzu edilmese dahi suç işlenir. Hukuk devleti bu çatışmalara hızlı cevaplar vermeyi gerektirir. Adil işleyen yargı sistemi bunun kurumsal çerçevesidir. Tarafsız işleyen yargı bu sistemin varlığı ekonomik kalkınmanın da güvencesidir. Adliyenin kapsını adaletin kapısı haline getirmek sürekli çalışmayı toplumu takip etmeyi gerektirir. 1960'tan beri bu ülkede yargı siyasete istikamet çizmenin vesayetin bir vasıtası olarak kullanıldı. Yassıada mahkemelerinin 12 Eylül mahkemelerinin verdiği kararların utancı yıllarca adalet sistemimizin peşini bırakmadı.

Önce 17-25 Aralık emniyet-yargı girişiminde, ardından 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi hatırlıyoruz. Bu ülkeye verdikleri zararın faturasını hala ödüyoruz. Devletimizi, vesayet aparatlarından ve FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım dikkati elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz.

Suç işleyenin, milletin malına, canına kast edenin yeri sokaklar değil hapishanelerdir. Burada bir sıkıntı varsa gidermek boynumuzun borcudur.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Hiçbir kuralın, değerin, ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları giderek büyük bir operasyon aygıtına dönüşmeye başladı. Etkileşim odaklı yeni medya düzeninin en büyük kurbanı adaletin temel ilkeleri oluyor. Sanal alemde karşılıklı mevzilenmiş infaz mangaları her gün hedef tahtasına konacak bir şahıs olay ve kurum mutlaka buluyor. Pek çok hukuksuzluğa imza atılıyor."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Medya Narin Güran Narin Güran Operasyon Politika Güncel Hukuk Masum Medya Hakim

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Yorumlar (9)

VEFA:

Biz bıktık, usandık. Ülkeye yönelik yeni bir bakış açısı, çağdaş bir yönetim anlayışı, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygılı, güvence ve güven veren bir yönetim istiyoruz!...

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Erdinç erbay:

Türkiye Cumhuriyeti ilk 4 maddesi değiştirilemez.4 maddeye zaten kimse dokunamaz.

63
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Halil null:

Kim yapıyor bunu ????

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6
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Nayci İbrahim:

İNSANLIK OLARAK VE TOPLUM OLARAK ÖZELLİKLE BİZİM NEREYE GİTTİĞİMİZİ SEN ÇOK İYİ BİLİYORSUN.

33
7
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CAN Işık:

Her yaşın altından çıkmasa

32
7
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Ahmet Uzturk:

hani mülakat kalkacaktı.... nerde liyakat nerde adalet... 20-25 yaşındaki daha avukatlık yapıp sahada tecrübe kazanmadan hakim savcı olmak nedir yha, eskiden 40 yaş altı hakim savcı görmezdik,... bu kadar göze batmamalı...

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5
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Göktuğ Alperen:

insanlar sesini başka türlü duyuramıyor insanlar hak adalet istiyor başka ne var sosyal medyada

22
7
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Haydar Bayram:

İlk 4 maddeye asla kimse dokunamaz zaten bu anayasada yazıyor ,,, bide siyaset narin gibi durumlar İçin yapılması elzem bir durumdur

4
1
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Erol Birol :

Bitirdin Milleti.

3
0
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