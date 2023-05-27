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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birlikte Türkiye'yiz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birlikte Türkiye'yiz' paylaşımı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği 'Birlikte Türkiye'yiz' klibini paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" klibini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından şarkının klibine ilişkin yaptığı paylaşımında, "Tek yürek, tek bileğiz. Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz." notunu yazdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği şarkının klibinde, Türkiye'nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlar yer aldı.

Klipte, Türkiye'nin mega projelerinin görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: AA / Elif Küçük - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Şükriye Tutkun Türkiye Politika Haberler

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