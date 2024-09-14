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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından katledilmesiyle ilgili "41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin hesabını da mutlaka soracağız" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanların istikrarına tehdit oluşturacağını ifade eden Erdoğan, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından katledilmesiyle ilgili de mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız

"AYŞENUR EVLADIMIZIN HESABINI SORACAĞIZ"

Cenazesi bugün Türkiye'ye getirilen ve Aydın Didim'de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanan Ayşenur Ezgi Eygi'nin hesabının sorulacağını ifade eden Erdoğan, "90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele aldık. Balkanlar odağında bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail karşısında Birleşmiş Milletler nezdinde atılacak adımlar üzerinde durduk. Hepinizin malumu bağımsızlığının ilanından bu yana Türkiye olarak Bosna Hersek'in her daim yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik güçlü desteğimizi de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyeliğimizle hem Bosna Hersek'in hem de bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlıyoruz.

"YAŞANABİLECEK BİR MENFİ GELİŞME TÜM BALKANLARIN İSTİKRARINA TEHDİT"

Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanların istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Bu çerçevede Bosna Hersek'te 6 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerin huzur içinde tamamlanarak hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"BU RAKAMI YETERLİ BULMUYORUZ"

İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bu minvalde karşılıklı ticarete artırma noktasında yapılabilecekler hakkında fikir tatisinde bulunduk. Saraybosna-Belgrad otoyolunun yapımına ilişkin çalışmaları da bu kapsamda ele aldık. Projenin bir an evvel tamamlanmasına dair temennemi Sayın Başkanla paylaştım enerji ve altyapı başta olmak üzere Bosna Hersek'in kalkınmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceğimizi de bu vesileyle kıymetli kardeşime aktardım. Bu yılın ilk 7 ayında Bosna her şeyi ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının komşu ülkeleri de geride bırakarak ilk sırada yer alması sevindiricidir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (12)

Fırat Günay:

Mavi marmaradaki hesap sorma ise bunda bişey beklemeyelim.

77
1
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Tutankamon Hoca:

Heesap sorar he ahahaha ülkenin gündemini değiştir değiştir

55
0
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Abdulkadir Y:

Boş teneke tıngırdaması

44
1
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Mehmet Vatandaş:

Mavi Marmara olayında da millet dolduruşa getirilip gönderildi sonra hesap soruldu mu?

43
0
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VEFA:

Esed ve SİSİ de iyi adamlardı zaten!.. Kıymetini bilemedik!...

38
2
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şahabettin Ayyıldız:

Lafla olmaz laftan ne anlarlar ne de korkarlar

34
0
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EjdeR karahanli:

hehe sorarsın makarna yiyenler sana inandı. israili fetheden kişi :) makarnacılara göre tabi

29
0
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öti1941:

Canakkale'den Filistin'e diyen KAHRAMANLARIMIZ nedense ortalikta görünmüyorlar. Yoksa Filistindeler mi.:::::::::))))))))))))

24
0
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Firat Tas:

Lafla peynir gemisi yürümüyor sizdede herşey lâfta kalıyor

23
1
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Sedat Aydın:

Tamam

20
0
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