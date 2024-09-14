Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanların istikrarına tehdit oluşturacağını ifade eden Erdoğan, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından katledilmesiyle ilgili de mesaj verdi.

"AYŞENUR EVLADIMIZIN HESABINI SORACAĞIZ"

Cenazesi bugün Türkiye'ye getirilen ve Aydın Didim'de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanan Ayşenur Ezgi Eygi'nin hesabının sorulacağını ifade eden Erdoğan, "90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele aldık. Balkanlar odağında bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail karşısında Birleşmiş Milletler nezdinde atılacak adımlar üzerinde durduk. Hepinizin malumu bağımsızlığının ilanından bu yana Türkiye olarak Bosna Hersek'in her daim yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik güçlü desteğimizi de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyeliğimizle hem Bosna Hersek'in hem de bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlıyoruz.

"YAŞANABİLECEK BİR MENFİ GELİŞME TÜM BALKANLARIN İSTİKRARINA TEHDİT"

Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanların istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Bu çerçevede Bosna Hersek'te 6 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerin huzur içinde tamamlanarak hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"BU RAKAMI YETERLİ BULMUYORUZ"

İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bu minvalde karşılıklı ticarete artırma noktasında yapılabilecekler hakkında fikir tatisinde bulunduk. Saraybosna-Belgrad otoyolunun yapımına ilişkin çalışmaları da bu kapsamda ele aldık. Projenin bir an evvel tamamlanmasına dair temennemi Sayın Başkanla paylaştım enerji ve altyapı başta olmak üzere Bosna Hersek'in kalkınmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceğimizi de bu vesileyle kıymetli kardeşime aktardım. Bu yılın ilk 7 ayında Bosna her şeyi ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının komşu ülkeleri de geride bırakarak ilk sırada yer alması sevindiricidir."