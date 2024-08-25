Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum

TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısı üzerine Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanmış, toplantıda TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Şık'a yumruk atmıştı.

AHMET ŞIK'A "PROVOKATÖR" DEDİ

Günlerdir konuşulan konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bitlis'te katıldığı kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Erdoğan, Meclis'teki yumruklu kavga üzerinden muhalefeti eleştirdi. Erdoğan açıklamasında "Meclis'te provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini takip etik. Meclis kürsüsünden millete hakaret eden bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin bu koroya ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir. Bir avuç marjinal muhalefeti esir almış, parmağında oynatmaktalar. Halktan kopmuş durumdalar. milletimiz bunların neyin peşinden koştuğunu çok iyi görmekte. Bunlardan ülkeye hayıt gelmesi mümkün değildir. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan yine biziz" dedi.

İKİSİ DE KINAMA CEZASI ALMIŞTI

Meclis'teki yumruklu kavganın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası verilmesi önerisini Genel Kurul'a sunmuş, Genel Kurul'da Şık ve Özalan'a kınama cezası verilmesini onaylamıştı. Ahmet Şık, AK Parti sıralarına hitaben sarf ettiği sözleri gerekçe gösterilerek TBMM İçtüzüğü'nün 163. maddesi uyarınca, kürsüdeki konuşması sırasında Şık'a saldıran AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise TBMM İçtüzüğü'nün 160. maddesi uyarınca kınama cezasına çarptırılmıştı.