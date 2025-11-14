Haberler

Erdoğan'dan Ahıska Türkleri İçin Anma

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Kasım 1944'te yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü'nün ata vatanından sürgün edilmesinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu bedbaht sürgünün 81'inci yılında hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Politika
