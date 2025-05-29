Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık açıklaması: İstikametimizi milletimiz şekillendirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık açıklaması: İstikametimizi milletimiz şekillendirecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'adaylık' sözlerine açıklık getirdi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıya da teşekkür etti. Erdoğan, "Bugün de yarın da yine milletimize kulak vereceğiz. İstikametimizi onların çizdiği rota üzerinde şekillendireceğiz. Sayın Bahçeli'nin şahsıma yönelik sözleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük memnuniyet duydum, onore oldum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Adaylık tartışmalarına da değinen Erdoğan, "İstikametimizi milletimizin çizdiği rota üzerinde şekillendireceğiz" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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