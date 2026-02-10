Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab'ı kabul etti.

