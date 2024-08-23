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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Okluk Millet camisinde kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde dinlenirken Cuma namazını Millet Camii'nde kıldı. Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, yarın Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Okluk Millet camisinde kıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde dinlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Camii'nde kıldı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Ak Parti Muğla Milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar ile birlikte Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlar ile sohbet etti. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın (24 Ağustos Cumartesi) Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında Aksaz Tersane Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformu teslim törenine katılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Marmaris Muğla Politika Haberler

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