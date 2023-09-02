Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak ve harçlık verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyunca konvoyu durdurarak çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı. Konutundan ayrılan Erdoğan, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni canlı bağlantısı için Vahdettin Köşkü'ne geçti. Vahdettin Köşkü'ne geçerken konvoyunu durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Oyuncaklarını alan çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL