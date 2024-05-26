Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi

Kanal 7 ekranlarında katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yapması beklenen ziyaretle ilgili de çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"DİYALOG ZEMİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR"

CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesini yorumlayan Güler, "Bu diyalog zemini nezaket içerisinde sürdürülebilir. Siyasi partilerin kuruluş amacı belli. Siz bunu toplumun ihtiyacı noktasında dile getirirsiniz. Her tarafın kendi fikirlerini dile getirmek için kurulmuştur. Karşı fikirlerin ortak zeminde konuşmak önemli. Ortada toplumun ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılamak için partiler var. Maalesef bazı olaylar bazı konular siyasi parti yetkilileri bazı olayları farklı konulara çekti. Konunun ilgisi olmadığı alanlarda bir kavga ortamı yaratılarak siyasi sonuç beklentisi içine girildi. Bizim Meclis'te diğer siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle diyaloğumuz vardı. Aslında biz hepimiz görüşüp konuşuyorduk. Ancak bunun topluma yansıması önemli. Bundan sonraki dönemlerde de diyalog zemininin devam edeceğini düşünüyorum. Dünyanın birçok bölgesine baktığımızda çatışma alanları oluşmuş durumda. Ülkemizde birlik beraberliğin sağlanması ve çözüm noktasında bulunmamız gerekiyor. Bu önemli bir konudur ve devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN CHP'Yİ NE ZAMAN ZİYARET EDECEK?

Güler, Erdoğan'ın CHP ziyaretiyle ilgili tarihle ilgili bilgi de paylaştı. Güler, "AK Parti'nin bir kampı var. Sanırım Haziran ayının ilk haftası ziyaret gerçekleşebilir." şeklinde konuştu.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Başıboş köpek düzenlemesine ilişkin soruya da yanıt veren Güler, "Bu bir defa şu an da önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Yaşanan olayların medyaya yansıması durumunda bu konu hakkında yeni bir çözüm oluşturmamız konusunda beklentiler var. Bu konuda çalışma yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuda talimatları var. Bazı bakanlıklarımızın koordinasyonunda bir çalışma var. Bununlar beraber bir ciddi çalışma yapılması gerektiğine dair raporlar var. Yakın zamanda İletişim Başkanlığımızın yaptığı bir anket çalışması var. Özellikle bu sahipsiz sokak köpeklerine tedbir alınması gerekiyor. Uluslararası manada Avrupa ülkelerinin nasıl bir önlem aldığına dair çalışmalar yapıyoruz. Bahadır Yenişehirlioğlu bey bir çalışma yapıyor" dedi.

"10-15 GÜN İÇİNDE DÜZENLEMEYİ PAYLAŞACAĞIZ"

Konuyla ilgili muhalefet partilerinin de ziyaret edileceğini belirten Güler, sözlerini şöyle noktaladı: "Grup başkanvekillerimiz bu konuda muhalefet partilerine da ziyarette bulunacak. Ortaya çıktığında paylaşacağız. Bunları görüştükten sonra ortaya çıkacak düzenleme ile ilgili çalışma yapacağız. 10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız. Biz ilk kez hayvanları koruma kanununun 2004 yılında çıkardık. Daha sonra bazı değişiklikler oldu. Buradaki hedefimiz mutlaka sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, barınaklarda korunmasıdır. Herkesi tehdit eden bu hayvanları almak, barınaklarda beslemek ve sahiplendirmek. En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor."