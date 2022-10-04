Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşmanın içeriği belli oldu: Yeni hak ve özgürlükler paketini anlatacak

CHP'nin, başörtüsü ve kılık kıyafet konusunda yasal güvence sağlayan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmasının ardından, AK Parti cephesinden de bir hamle geliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" diye davet ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının içeriği belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hak ve özgürlükler'le ilgili yeni bir anayasa paketinin çalışmalarının detaylarını anlatacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, başörtüsü hakkında kullandığı ifadelerin ardından siyasetin gündemi de belirlenmiş oldu. CHP liderinin "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Yarın bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi TBMM'ye sunacağız" şeklindeki sözlerinin ardından CHP'liler Meclis'e başörtüsüyle ilgili kanun teklifini sundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDAN AÇIKLAYACAK

T24'in haberine göre CHP'nin, başörtüsü ve kılık kıyafet konusunda yasal güvence sağlayan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yapacağı grup toplantısında 'hak ve özgürlükler'le ilgili olarak bir anayasa paketi çalışmasının sürdüğünü açıklayacağı belirtildi. Kaynaklar, anayasa paketinin yanı sıra bu başlıklarla ilgili yasa çalışmalarının da sürdürüldüğünü, bunlarla ilgili açıklama yapacak Erdoğan'ın, diğer partilerden de destek isteyeceğini ifade etti.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ HERKESİ EKRAN BAŞINA BEKLİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsü ile ilgili açıklamalarının hemen ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" demişti.

ALEVİLERE VE KÜRTLERE YÖNELİK HAKLAR DA YER ALACAK

Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında, hak ve özgürlüklerle ilgili olarak bir anayasa paketi çalışmasının sürdüğünü söyleyeceği belirtildi.

Kaynaklar, pakette Alevi ve Kürtler'le ilgili düzenlemelerin de yer alacağını, başörtüsü konusunda ise ayrıca bir düzenlemeye gerek olmadığı için bu konuda sadece temel hak ve özgürlük alanlarını güçlendirici adımlara yer verileceğini ifade etti.