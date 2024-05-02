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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Özel'i AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş karşıladı. Özel'e ziyaretinde CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da eşlik ediyor. - ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.07'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Özel'i AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş karşıladı. Özel'e ziyaretinde CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da eşlik ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Elitaş Milletvekili Namık Tan İstanbul AK Parti Politika Haberler

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