Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Akşam yemeği de düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u kabul etti. Dolmabahçe'de heyetler arasında yapılacak olan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u kabul etti. Daha sonra heyetler arasında yapılacak olan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.