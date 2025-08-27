Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni"nde konuştu. Erdoğan, sokak çeteleri suç örgütleri ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelelerinin sonuna kadar süreceğini belirtti.

ERDOĞAN: ÇETELER VE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Şöhret geçici, şeref kalıcıdır. Yetki geçici, itibar kalıcıdır. Mevkii geçici, iz kalıcıdır. Sizin göreviniz iz bırakmaktır. İyilikte, adalette, merhamette, devlete ve millete hizmette iz bırakmak. Her birinizin görevinizi bu şuurla yapacağına yürekten inanıyorum. Bu ocağın kültürü hakiki öz güven, sarsılmaz disiplin ve sükûnetli cesarettir. Buradaki her bir arkadaşımdan meslek hayatı boyunca bu değerlere sıkı sıkıya sarılmasını istiyorum.

Hükümet olarak biz de sizin vazifenizi en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Sokak çeteleri, suç örgütleri, zehir tacirleriyle mücadelemizi kararlılıkla hukuk çerçevesinde sürdüreceğiz. Kendini kanundan ve toplumu var eden temel değerlerden üstün gören her kim varsa hepsinin de tepelerine bineceğiz. Türkiye'nin huzuruna kastedenler devletimizin Türk güvenlik güçlerinin çelikten iradesiyle karşılaşacaklardır.

"BİZ KÖKÜ, GÖVDESİ, DALLARI, SAPASAĞLAM BİR MİLLETİZ"

Biz kökü de gövdesi de dalları da sapasağlam bir milletiz. Daha nice asırlar boyunca öz yurdumuzda özgürce yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı daha nice zafer, destanla süsleyecek, gelecek nesillere büyük ve güçlü Türkiye bırakacağız. Bugün Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler hepimizin yüreğini dağlıyor. Açlıktan karınları sırtlarına yapışmış masum yavruların görüntüleri kalp taşıyan her canlı gibi bizim de içimizi kanatıyor.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN HESABI ENİNDE SONUNDA SORULACAK"

Mazlum bir halkın soykırıma uğraması karşısında üzülüyoruz, hüzünleniyoruz. Siyonist cinayet şebekesinin katliamlarına bu kadar devam edebilirse elbette hepimizi hüzünlendiriyor. Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek rezil olup gideceklerdir. Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır. Cenab-ı Allah zalimlerin hesabına yarına bırakır ama yanlarına bırakmaz. Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacaktır."