Üye Girişi
Haberler

Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi İflas Etti

Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi İflas Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde BM Güvenlik Konseyi'nin işlevsiz hale geldiğini belirterek, uluslararası kuruluşların savaşlar karşısında başarısız olduğuna dikkat çekti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı net bir tavır sergileyen Erdoğan, uluslararası toplumdan zorlayıcı tedbirler almasını talep etti. Ayrıca, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "BM Güvenlik Konseyi iflas etti, 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen bir yapıya dönüştü" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm insanlığın vicdanını sızlatan savaşlarda uluslararası kuruluşların iflasına tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın 5'ten büyük olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi iflas etti, 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen bir yapıya dönüştü" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail, açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de insani yardımı engelleyerek insanlık suçu işliyor" ifadelerini kullanarak, "Gazze ve Lübnan'da dozu giderek artan vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir" dedi.

Türkiye'nin İsrail'e silah ve mühimmat sevkini durdurmayı talep eden mektubunun bir BM belgesi olarak yayımlandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası sistemin durdurmadığı İsrail'e karşı sorumluluk sahibi devletler tarafından zorlayıcı tedbirler alınması şarttır" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın nükleer doktrinini güncellemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu adımı NATO yetkilileri etraflıca değerlendirmeli" dedi. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum geldi

 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor

Denizbank Genel Müdürünün 240 yıla kadar hapsi isteniyor

 Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı
Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları! Çocuk Hakları Günü ne zaman 2024? Aşk Evlilik Boşanma karakterleri kim? Love ft. Marriage and Divorce konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş kimdir? Daniel Dubois kimdir? Daniel Dubois boksör mü? Kerem Gülsoy kimdir? Tepki Kerem Gülsoy gözaltına alındı mı, tutuklandı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)? Mesut Can Eray kimdir? Mesut Can Eray gözaltına alındı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)? Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz gözaltına alındı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)? 20 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Aşk Evlilik Boşanma oyuncuları kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.