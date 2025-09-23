Erdoğan ve Guterres New York'ta Görüştü

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. BM Genel Kurulu'na bugün hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan ve Guterres ayaküstü kısa sohbetin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede bölgesel konular ele alındı. - NEW YORK

