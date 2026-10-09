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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler çatısı altındaki ülkelerin iradesinin BMGK’daki 5 üyenin veto hakkına tabi olduğu sistem sürdürülebilir değildir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler çatısı altındaki ülkelerin iradesinin BMGK’daki 5 üyenin veto hakkına tabi olduğu sistem sürdürülebilir değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler çatısı altındaki ülkelerin iradesinin BMGK'daki 5 üyenin veto hakkına tabi olduğu sistem sürdürülebilir değildir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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