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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i telefonla arayarak, üste görevli Mehmetçiklere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üste görevli personellerin yeni yılını kutladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan üste görevli Mehmetçiklere seslendi.

"MEHMETÇİKLERİN NASIL BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE GÖREV YAPTIKLARINI MÜŞAHEDE ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuşan Bakan Güler, "Sayın Cumhurbaşkanım şu anda Batman'dan 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımızdan, Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız ve kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte sizleri saygıyla selamlıyoruz. Yılbaşı vesilesiyle önce Iğdır'da konuşlu 5'inci Hudut Tugay Komutanlığımızı ziyaret ettik, orada Mehmetçiklerimizin hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için nasıl büyük bir özveriyle görev yaptıklarını büyük bir memnuniyetle müşahede ettik.

Şimdi de yerli ve milli savunma sanayimizin göz bebeği, İHA ve SİHA'larımız ile teçhiz edilen Batman'daki birliğimizde kahraman havacılarımızla beraberiz. Sayın Cumhurbaşkanım zat-ı alilerinin liderliği ve teşvikiyle asil milletimizin gururu olan birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçirdik, geçiriyoruz. 2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya ve şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YİĞİT EVLATLARIMIZIN DÜNYADA BARIŞ VE GÜVENLİĞİN TESİSİNE YAPTIĞI KATKILARDAN DOLAYI GURUR DUYUYORUZ"

Bakan Yaşar Güler konuşmasının ardından sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bıraktı. Telefonla kahraman Mehmetçiklere seslenen Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görevli personellerin yeni yılını kutlayarak şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, milletimizin göz bebeği değerli Mehmetçikler, hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte kahraman ordumuzun tüm mensuplarını ve değerli ailelerine sevgilerimi iletiyorum. Bugün 2024 yılını geride bırakıyor, yeni ümitlerle 2025 yılına giriyoruz. Yeni miladi yılın yurt içinde ve yurt dışında canları pahasına görev yapan güvenlik güçlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Devletimizin bekası ve milletimizin istikbali için korkusuzca mücadele eden kahramanların tamamına vazifelerinde başarılar temenni ediyorum. Peygamber ocağımızın yiğit evlatlarının bölgemizde ve dünyada barış ve güvenliğin tesisine yaptığı katkılardan gurur duyuyoruz."

"ORDUMUZ, MİLLETİMİZİN İFTİHAR KAYNAĞIDIR"

Karada, denizde, havada sahip olduğu kabiliyetlerle dosta güven düşmana korku veren Türk ordusunun, milletin iftihar kaynağı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye' şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her alanda caydırıcılığını artırmaya büyük önem veriyoruz. Yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere taşıdığımız savunma sanayi alanındaki atılımlarımız, hız kesmeden sürüyor. Türkiye'yi küresel ölçekte müessir bir aktör haline getirme hedefimizde insansız uçak sistemleri kritik bir yere sahiptir. TB-2 ve ANKA ile başladığımız yolculuğumuzu şimdi Akıncı, Aksungur, TB-3, ANKA-3 ve Kızılelma ile sürekli ileriye taşıyoruz. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın en gelişmiş 3-4 ülkesinden birisiyiz. Geçen yıl dünyada en fazla İHA/SİHA ihracatı yapan ülke olduk" diye konuştu.

İHA VE SİHA'LARIMIZ 50'DEN FAZLA DOST ÜLKENİN SEMALARINI DA KORUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHA ve SİHA'ların sadece Türkiye'nin semalarında değil, 50'den fazla dost ülkenin semalarını da koruduğunu hatırlatarak, "Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız, vatan savunmasında insansız sistemlere verdiğimiz önemin sembolüdür. Bölgemizde yaşanan her gelişme, bize bu alana yaptığımız yatırımların ne kadar isabetli olduğunu tekrar hatırlatmaktadır. İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyor, yeni miladi yılınızı ve mübarek üç aylarınızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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