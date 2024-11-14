Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme saat 17.50'de başladı. Erdoğan'ın, Bahçeli ile görüşmesine ilişkin fotoğraf paylaşıldı.