Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bu sene 4. kez bir araya geldi. İki liderin günlük programda belirtilmeyen sürpriz görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Erdoğan ve Bahçeli; yeni operasyon, seçimler, NATO'daki gelişmeler ve buğday krizini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

GÜNLÜK PROGRAMDA YOKTU

Beştepe'deki görüşme saat 14.00'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almayan sürpriz görüşme iki lider; Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekatı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan buğday krizini, Finlandiya ve İsveç'in NATO sürecini ve 2023 seçimlerini ele aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Demirören Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Politika Güncel Haberler

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