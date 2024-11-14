Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

3 Ekim tarihindeki bir önceki görüşmenin adresi MHP lideri Bahçeli'nin evi olmuştu. Yaklaşık bir buçuk ay sonra gerçekleşecek bu görüşmenin gündeminde hem iç hem dış politikaya dair önemli başlıkların yer alması bekleniyor.

Teröristbaşı Öcalan çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Bahçeli ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında görüş ayrılığı olmadığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir belediyeye daha inceleme

 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
AIDS'ten hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme

Baba ve annenin test sonuçları ortalığı karıştırdı
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMelih İnce:

Erken seçim istiyoruz! Dostlar muhabbette görsün dönemine tahammül etmiyoruz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

çok mu kritik:))öcalanı mhp nin başına getirecez açıklaması gelmesin bööööyük devlet adamı bahçeliden:)

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

yine muhteşem ikili bir araya geldi acaba sonuç ne olcak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

.....la buraya bi gel bakalım ....buyrun hünkarım sultanım emredin ne oldu lastikmi patladı efendim istepnemi lazım .....ne idi la o dün o adamlara okuttuğun şiir bana kinaye edip tiripmi atıyorsun haşa devletlüm ne haddime o akşam efkardan içimden geldi öyle bişeyler yazdım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHİLMİ KANBER:

ülkemin bekası v e allah rizası için türkiyede yaşayanların geleceği için acilen ivedılıkle erken seçim yapılmalıdır reis yıne yenıden kazanır guven tazeler amma akp mhp oy kaybeder sıyasal partılı tbmm gorevıne başlar hemde en kıralından

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bu hafta İstanbul'da hava yağmurlu mu? 15-16 Kasım Meteoroloji'den uyarı! TRT 1 yayın akışı! 14 Kasım Perşembe TRT 1'de hangi diziler ve programlar var? 13 Kasım Çarşamba reyting sonuçları! AB ve Total sıralamasında en çok izlenen diziler ve programlar hangileri? Dilber dansı izle! 14 Kasım İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı ve 22. bölümde neler olacak? AÖF Açık öğretim sınavları ne zaman? AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Mike Tyson kimdir? Mike Tyson kaç yaşında, nereli? Etki ajanlığı nedir, yasası ne demek? Etki ajanlığı yasası geri çekildi mi? Kanal D yayın akışı! 14 Kasım Kanal D'de hangi diziler ve programlar var? Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.