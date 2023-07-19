Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a TOGG hediye etti

DOHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde temasları sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti. Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı onuruna verilen resmi akşam yemeğinin ardından TOGG ile kaldığı otele bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri turu sırasında Suudi Arabistan'daki temasları sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a, Katar'daki temasları sırasında ise Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye birer adet TOGG hediye etti.