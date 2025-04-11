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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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