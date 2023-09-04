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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru)Yapacağımız görüşmeden sonra (Putin'le) dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru)Yapacağımız görüşmeden sonra (Putin'le) dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru)Yapacağımız görüşmeden sonra (Putin'le) dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak"

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika

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