Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru)Yapacağımız görüşmeden sonra (Putin'le) dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru)Yapacağımız görüşmeden sonra (Putin'le) dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru)Yapacağımız görüşmeden sonra (Putin'le) dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak"
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika