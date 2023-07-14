Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği'nden beklentimiz cevap almak

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını beklediklerini söyledi. Ayrıca, Afrika ülkelerinin problemlerini Rusya ile müşterek çözmeye devam edeceklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  "Şu anda beklentimiz Avrupa Birliği kanadından o beklentilerin cevabını almak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Türkiye Afrika Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title