Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği'nden beklentimiz cevap almak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını beklediklerini söyledi. Ayrıca, Afrika ülkelerinin problemlerini Rusya ile müşterek çözmeye devam edeceklerini belirtti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda beklentimiz Avrupa Birliği kanadından o beklentilerin cevabını almak" dedi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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