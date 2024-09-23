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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul ederek Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgularken, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerinin barışa zarar verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini, bunun için dünya devletlerinin hep birlikte barış odaklı hareket etmesi halinde İsrail'in durmaya mecbur kalacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika

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