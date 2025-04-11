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Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 11-13 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 11-13 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya geldi. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin tarafından Antalya Havalimanında karşıladı.

20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuğun katılması beklenen Antalya Diplomasi Forumu Belek'teki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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